Як ми вже інформували, Рада Європи нещодавно презентувала оновлену програму своєї діяльності в нашій країні та план дій на 2017 рік. З-поміж новацій — розширення на прохання вітчизняного МЗС географії діяльності програми «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» на контрольовані території Донецької та Луганської областей.
22—24 березня самоврядний актив зокрема із Слов’янського, Добропільського, Олександрівського, Володарського районів Донеччини, Попаснянського, Міловського, Біловодського районів та міста Щастя Луганщини взяв участь у тренінгу «Академії лідерства» у Львові, який організували Мінрегіон та згадана вище Програма Ради Європи.
Завважимо, що торік у Краматорську вже відбулася перша сесія цієї унікальної програми РЄ, спрямованої на підготовку кадрів місцевого самоврядування. Нинішній тренінг — наступний етап навчання голів органів місцевого самоврядування зі східних регіонів, де, як і скрізь в Україні, тривають процеси децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад.
Лідерів громад навчатимуть особливостей дієвої командної роботи, методів підвищення якості діяльності персоналу, уміння налагоджувати комунікації між організаціями та людьми, інших аспектів управління, необхідних для відновлення цих регіонів, їхнього подальшого економічного і соціального зростання.
За словами голови Офісу РЄ в Україні, представника Генсекретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Мортена Енберга, мета здійснюваних заходів — посилення спроможності органів місцевого самоврядування та місцевих органів влади Донецької й Луганської областей.