У Черкасах розпочали капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги аеропорту, який уже тривалий час простоює. Ремонтує смугу ТОВ «Ростдорстрой», підприємство пройшло для цього необхідну тендерну процедуру. Це перший крок до відбудови черкаського летовища, яке планують зробити сучасним та інвестиційно привабливим.
Аеропорт — це комплексна структура з комфортним терміналом і багатьма технічними, зокрема навігаційною, службами. Тож з огляду на численні проблеми, що виникли за час простою, попереду в ремонтників дуже багато роботи, а ремонт злітно-посадкової смуги — лише її початок. Завдяки фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету на це закладено понад 124 мільйони гривень. У 1980-х роках черкаський аеропорт був одним із найбільших в Україні й мав статус міжнародного, обслуговував майже 80 рейсів за добу, приймав літаки вагою до 185,5 тонни. Він перестав їх приймати 1997-го, але остаточно його закрили 2001-го через проблеми з фінансуванням.