«Війна очима героїв» — саме таку назву має масштабна інформаційна акція, яку проводять наші захисники під егідою небайдужої волонтерки Вікторії Шинкаренко. У центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравм у Клеванському госпіталі ветеранів війни на Рівненщині нині майже сотня учасників бойових дій. Тривалість їхнього лікування й перебування тут — від шести місяців до кількох років. Окрім традиційних методик, у госпіталі ефективно використовують арттерапію, бо вона, кажуть, здатна творити дива.
Серед авторів полотен, які успішно продають, Андрій Бадарак із позивним «Бард». Він зазнав важкого поранення в 2015-му й потрапив до госпіталю на візку. Переніс кілька операцій, проте тепер нехай і з лонгетами, може стояти й ходити. Андрій один із 20 ветеранів збірної України, яка в травні поїде в Ґаагу на «Ігри нескорених». Тож щоденні заняття з плавання кролем, брасом і на спині, тренування різних груп м’язів — усе це в його жорсткому графіку. Крім плавання, Андрій мріє спробувати сили у веслуванні й шукає спонсорів для придбання потрібного йому тренажера. А ще воїна захопила арттерапія: його картини активно купують не лише в Україні, а й у Європі.
Нещодавно в Лісабоні й Албуфейрі (Португалія) волонтери продали ще 23 полотна, серед яких і ті, що вийшли з-під пензля «Барда», й чимало книжок про війну. Вартість доробків різна: за один меценати готові платити щонайменше пів сотні євро. Тож сума коштів, зібраних в Англії, Ірландії, Франції та Португалії, вже перевищила 300 тисяч гривень. Їх витратять на лікування наших захисників. А головне для них — донести правду про війну світові через власну творчість. Кожен, хто придбав картину, отримує контакти автора і може йому зателефонувати чи подякувати через соціальні мережі.
Як розповіла організаторка «Війни очима героїв» волонтерка Вікторія Шинкаренко, фарби не встигають засохнути, бо колекцію постійно поповнюють. До цього неймовірно позитивного заняття долучають дітей, дружин, матерів героїв, полеглих на сході України. Уже незабаром виставки поїдуть до Канади, Австралії та Іспанії, з організацією інформаційних акцій допомагають представники українських діаспор.