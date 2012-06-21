Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
З часу укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом продукція українського походження значно активніше почала виходити на європейський ринок. Зокрема, Вінницькою митницею з початку цього року видано понад 1332 сертифіката EUR.1 на товари, що експортуються до країн ЄС, що майже на третину перевищує минулорічний показник та свідчить про зростання експортних операцій.
Найбільше сертифікатів оформлено до Польщі, Німеччини, Румунії, Австрії, Іспанії та Нідерландів. Найбільше вінницькі виробники експортують мед, соєву олію, тушки та частини замороженої курчати, заморожені ягоди, яблучний сік, пивоварний ячмінь, товари з текстильної давальницької сировини. Як повідомляється на офіційному сайті ГУ ДФС у Вінницькій області, загалом з 2014 року митниця вже видала понад 8 тисяч сертифікатів EUR.1. Статус уповноваженого (схваленого) експортера присвоєно 11 суб’єктам ЗЕД області.
Зауважимо, що сертифікат видається експортерам при ввезенні на митну територію країн ЄС, ЄАВТ та Чорногорії для підтвердження українського походження товарів при застосуванні преференційних ставок ввізного мита. Такий документ митниця видає безкоштовно та найкоротші терміни, що не перевищує 8 робочих годин.