Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Три автомобілі «Skoda Rapid» для структурних підрозділів головного управління Національної поліції у Вінницькій області придбано коштом обласного бюджету. А шість «Renault» – за рахунок районних програм і з використанням їх поліцейські охоронятимуть громадський порядок в Гайсині, Козятини, Мурованих Куриловцях, Липовці, Тульчині та Шаргороді.
«Сьогодні поліція вкотре отримує нові автомобілі, але цього разу – завдяки підтримці органів місцевої влади. Це говорить про те, що в нас є повне порозуміння і ми відчуваємо велику відповідальність перед громадою за довіру»,– сказав під час вручення ключів від службових авто начальник ГУ Нацполіції в області Юрій Педос.
Зі слів голови Вінницької облдержадміністрації Валерія Коровія, сьогодні непрості виклики стоять перед поліцією, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Деякі процеси, які породжують конфліктні ситуації, приходять нині у сільську місцевість і тому треба все зробити, щоб люди в сільських територіях почувалися безпечно. У поточному році з обласного бюджету на виконання регіональної комплексної оборонно-правоохоронної програми для головного управління Нацполіції в області виділено 2,3 мільйона гривень. «Крім цих трьох авто, з обласного бюджету буде придбано ще 6 автомобілів безпосередньо в обласне управління. Для нас принципово важливо, що до програми почали залучатися райони області. Сьогодні на районні відділи передано перших 6 автомобілів, а до кінця року буде придбано ще майже 20», – повідомив керівник області.