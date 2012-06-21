Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер передала Вінницькому міському голові Сергієві Моргунову і шкільним лідерам відзнаку, яку місто здобуло у жовтні цього року в Міжнародному конкурсі кращих практик для громад, дружніх до дітей. А принесла перемогу ініціатива «Бюджет шкільних проєктів».
«Вінниця подає приклад залучення дітей до ухвалення рішень, щоб показати, що вони можуть робити. Вінниця продемонструвала, як можна залучати дітей у місцеве самоврядування, це дуже позитивний приклад, що надихає інші міста», — зазначила Лотта Сільвандер.
У межах ініціативи «Бюджет шкільних проєктів» у місті провели конкурс ідей учнів щодо впровадження змін у школах. Було підібрано 11 найцікавіших ініціатив і профінансовано їх з міського бюджету на загальну суму мільйон гривень. Нині ідеї впроваджують. Буде створено та облаштовано п’ять креативних молодіжних просторів і два простори на пришкільних майданчиках, обладнано шкільний паркувальний майданчик для велосипедів, здійснено три інформаційні проєкти з питань надання екстреної домедичної допомоги, протидії булінгу та розвитку ораторських здібностей.
«Для нас важливо, щоб молодь, яка живе і навчається у Вінниці, у подальшому залишалась і працювала у нашому місті. Ми щиро хочемо, щоб усі вінничани були патріотами міста. А завдання органів місцевого самоврядування — створити умови, щоб ініціативи, які виявляє молодь, могли втілювати в життя, і щоб вони знайшли достойне місце в рідному місті. Перемогу в міжнародному конкурсі Вінниця виборола тільки завдяки активності шкільних лідерів», — зазначив Сергій Моргунов.
Міжнародну премію започаткував ЮНІСЕФ у контексті Всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді». Нею відзначають найкреативніші інноваційні рішення міст, спрямовані на поліпшення життя дітей і молоді. Разом із Вінницею в номінації конкурсу «Участь дітей та молоді у житті міста» брали участь представники з 36 країн.