Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Темпи проведення розрахунків за земельні паї в області цього року кращі ніж були торік. Сільськогосподарські підприємства вже виплатили селянам майже 2 мільярди гривень орендної плати.
Директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук також повідомив, що на 30% відсотків у порівнянні з минулим роком зросла заробітна плата в агропромисловому комплексі. «Наразі вона у середньому становить 9 тисяч 930 гривень у місяць», – зазначив він.
Принагідно зауважимо, що на вінницьких ланах активно тривають сільськогосподарські роботи. Аграрії намолотили майже 2,8 мільйона тонн зерна. Врожайність у середньому становить 56,3 центнера зерна з гектару, що більше від показника минулого року. А ось вага цукрових буряків менша ніж була на цей час торік.