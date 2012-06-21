Вінниця послідовно й наполегливо розвиває інфраструктуру для занять фізкультурою і спортом, а її жителі з дитячих років привчаються до здорового способу життя і мають намір здобувати перемогу. Нещодавно на міжнародному турнірі з шахів, що відбувся у молдавському місті Бельці, учні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №6 вибороли перше, третє і четверте місця.
У ДЮСШ безплатно навчаються майже 7 тисяч дітей. І можливість обрати улюблений вид спорту широка, адже заняття проводять із 35 видів. А приклад гарно поводитися й рости здоровими і жвавими подають не лише тренери й учителі фізкультури, а й педагоги, які викладають інші шкільні предмети.
Днями відбувся сьомий чемпіонат Вінниці з настільного тенісу серед учителів шкіл, який організували департамент освіти міської ради та міська організація профспілки працівників освіти. Змагання стали доброю нагодою для педагогів показати фізичну вправність і поспілкуватися. Перше місце серед жінок здобула Катерина Боцюра (школа №30), серед чоловіків — Олег Причишин (школа №18). А в заліку серед освітніх закладів перше місце у школи №20.