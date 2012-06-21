Черкаські волонтери відправили для українських бійців святкові пакунки, які містять вітамінну суміш у тубах. Її виготовляли з овочів і фруктів. А ще передали квашену капусту, маскувальні сітки, ковдри та подушки. Ще з початку війни пенсіонери вирішили допомагати захисникам чим зможуть. І вже більш як чотири роки мало не щодня працюють для українських військовиків. Приміром, за роки війни надіслали на фронт понад дві тисячі туб вітамінної суміші, за яку воїни дуже вдячні.
У складі цієї бригади волонтерів чимало людей поважного віку. 85-річна Лідія Шереметьєва, приміром, попри роки, активно працює для фронту. Подушки та ковдри, розповіла Марина Олексійчук, шиють із клаптів тканини, яку приносять небайдужі. Якщо підрахувати всю продукцію, виготовлену волонтерами, вийде близько 500 подушок і зо дві сотні ковдр, багато маскувальних сіток.
Недавно святковий пакунок потішив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Нині волонтери на замовлення військових ліплять вареники. З чим? Це поки що секрет.