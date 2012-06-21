Шість новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу представляє ДК «Укроборонпром» на щорічній і найбільшій у країні виставці «Зброя та безпека». Вона відкрилася вчора в столичному Міжнародному виставковому центрі.
«36 підприємств-учасників державного концерну «Укроборонпром» представляють на міжнародному форумі широкий спектр продукції військового і подвійного призначення. Загалом концерн представив 135 експонатів, серед яких 13 натурних зразків великогабаритної військової техніки», — цитує УНІАН повідомлення пресслужби ДК. Йдеться зокрема про ракетний комплекс «Нептун» у складі трьох одиниць — уніфікованої пускової машини, транспортно-заряджувальної машини й пересувного командного пункту, а також про універсальну керовану ракету РК-10 і тренажерний комплекс індивідуальної підготовки навідників легкого переносного ракетного комплексу «Корсар»; інфрачервону головку самонаведення, оптико-прицільну станцію ОПСН-І; радіолокаційну станцію 90К6Е (остання працює в режимі 3D-локатора).
Виставка триватиме до 11 жовтня.