Вчений з Кембриджа Мартін Уортінгтон вивчав вавилонську табличку 3000-річної давності в Британському музеї і прийшов до висновку, що вона демонструє найперший в історії людства приклад неправдивих, фальшивих новин.
На табличці викарбувано історію потопу з «Епосу про Гільгамеша», події, ідентичної відомому епізоду з Біблії про Ноїв ковчег. Уортінгтон зауважив, що рядки легенди на табличці можна інтерпретувати по-різному. Бог Еа говорить Ута-Напиштим, щоб той пообіцяв людям, що їжа проллється дощем з неба, якщо вони допоможуть йому побудувати рятівний ковчег. Однак народ не розуміє прихований зміст в тексті про потоп, не допомагає збудувати ковчег і тоне.
З цього епізоду і почалася маніпуляція інформацією і змістом, каже вчений.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»