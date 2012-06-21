Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Минулого тижня велика контрабандна рибина впіймалася на «гачок» закарпатських митників. І знову – через порушення митних правил . Зокрема, працівники Закарпатської митниці під час поглибленого огляду автомобіля «Volkswagen» із іноземною реєстрацією в пункті пропуску «Лужанка» виявили приховані від митного контролю 240 пачок цигарок «Compliment Super Slim» без акцизних марок.
Плануючи вивезти цей нелегальний товар за межі України, власник автомобіля розмістив цигарки у спеціально виготовленому тайнику –подвійній перегородці моторного відсіку. Таким чином зловмисник учинив дії, спрямовані на переміщення товару через кордон з приховуванням його від митного контролю у спеціально виготовлених нішах. Такі протиправні дії є злочином і передбачені частиною 1 статті 483 Митного кодексу.
На порушника склали протокол, згідно з яким цигарки і автомобіль вилучено. Автомобіль оцінюється у понад 100 тисяч гривень, вартість цигарок встановлюється.