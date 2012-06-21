Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Експертна рада ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2018» визначила десятку фіналістів, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
До неї увійшли такі села:
♦ Іловиця, Тернопільська область – 1094 бали;
♦ Гоща, Рівненська область – 1002 бали;
♦ Невицьке, Закарпатська область – 992 бали;
♦ Весела Долина, Одеська область – 984 бали;
♦ Лебедин, Черкаська область – 980 балів;
♦ Золотий Колодязь, Донецька область – 970 балів;
♦ Крилос, Івано-Франківська область – 953 бали;
♦ Новомиколаївка, Харківська область – 946 балів;
♦ Григорівка, Херсонська область – 879 балів;
♦ Чечельник, Вінницька область – 866 білів.
Конкурс організовано онлайн-ресурсом AgroPortal.ua за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України. асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), Посольства Франції в Україні, Посольства Королівства Нідерланди в Україні, проекту «Німецько-український агрополітичний діалог», компанії «Бейкер Тіллі Україна», Асоціації об'єднаних територіальних громад України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Мета проекту: сприяти взаємодії дрібного і середнього бізнесу та органів державного управління на селі для підтримки розвитку сільських територій та громад, популяризувати життя в селі, нагадати про історико-культурну спадщину українського села. Також формат цьогорічного конкурсу передбачає відбір найкращого бізнес-плану розвитку сільських територій.
Від сьогодні стартує «Неймовірний сільський автопробіг», який триватиме до 15 липня. Журналісти видання відвідають кожне з 10 сіл, щоб переконатися в їхній неймовірності та доцільності реалізації представленого бізнес-плану. А з 16 липня розпочнеться завершальний етап конкурсу – онлайн-голосування на сайті AgroPortal.ua, яке триватиме до 16 серпня включно.
Нагадаємо, що призовий фонд IIІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2018» у розмірі 150 тисяч гривень буде розподілено наступним чином: перше місце – 100 тисяч гривень, друге та третє місця – по 25 тисяч гривень.