Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Якщо в країні про забезпечення людей з інвалідністю сучасними соціальними таксі заговорили тільки порівняно недавно, то Полтава є піонером у цьому питанні. Перше соціальне таксі – звичайна ГАЗель, там з’явилася іще у 2007 році. Її придбали для потреб візочників Шевченківського району. Ще через два роки місто придбало по одній такій машині й для Київського та Подільського районів. Важливу покупку здійснили на умовах співфінансування міського й обласного бюджетів.
До хорошого людина звикає швидко, звикли й до соціальних таксі, бо вони значно полегшують життя тих, хто має у них потребу. Тому з ініціативи департаменту праці й соціального захисту Полтавської облдержадміністрації для пільговиків міста вирішили придбати ще певну кількість таксі.
Випадково чи ні, але знову пощастило Шевченківському району, для якого цими днями придбали за 1,5 мільйона гривень нове комфортабельне обладнане підйомною платформою авто на базі Volkswagen Grafter.
Нова машина розрахована на 8 посадкових місць, окрім того, в її салоні є ще 3 місця для перевезення громадян, які пересуваються на візках.
Таксі іще тільки готують до перевезень, а на нього вже чекають багато людей з інвалідністю. Бо у Шевченківському районі таких 312 осіб, а в Полтаві – близько тисячі. Тому міська влада планує на наступний рік придбати для обслуговування людей з інвалідністю іще два нових соціальних таксі.
Не спишуть, покищо, і стару ГАЗель, що вже намотала на свої колеса за 12 років понад 200 тисяч кілометрів. Її відремонтують і знову віддадуть у розпорядження соціальних служб.