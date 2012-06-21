У Кам’янці на Черкащині майстри з різних куточків України працюють над створенням скульптур на честь видатних діячів української історії. Незабаром поблизу історичного музею Кам’янського державного історико-культурного заповідника постануть сім витворів монументального мистецтва, створивши алею Героїв, присвячену видатним діячам краю. Постаті з каменю-пісковику, над якими працюють семеро членів Національної спілки художників України, органічно доповнять весь ансамбль історико-культурних та природних пам’яток Кам’янки. Тема мистецьких робіт — «Вогонь Холодного Яру».
Проєкт утілює заповідник завдяки участі у грантовому конкурсі культурно-мистецьких проєктів «Малі міста — великі враження», організованому Міністерством культури.
У всіх скульпторів загальна тематика та завдання — створити образ борців за незалежність України. Приміром, скульптор зі столиці Кий Данилейко обрав для себе козацьку тематику. Заплановано, що це буде козак, який грає на кобзі, оспівує події, які відбувалися. Митець з Івано-Франківська зобразить жінку-матір, яка оплакує дітей, що загинули за волю України.
Усі семеро скульпторів невтомно працюють над своїми задумами, аби вже 14 жовтня, на День захисника України, проєкт загальною вартістю 750 тисяч гривень постав перед глядачами у вигляді завершеного ансамблю з назвою «Кам’янська земля — край славетних героїв».