Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Барвисте і розмаїте культурно-мистецьке свято подарував народний аматорський вокальний ансамбль «Лебедія» Лебединського РБК персоналу прикордонної комендатури швидкого реагування.
Завітавши у гості до охоронців державного кордону, самодіяльні артисти виконали низку українських народних пісень, щедрівок, колядок, гумористичних творів, чим неабияк порадували господарів.
Подякувавши «Лебедії» за чудовий настрій, заступник начальника загону – комендант прикордонної комендатури швидкого реагування полковник Валерій Ворона зазначив, що подібні заходи додають духовних сил, звитяги – а це багато важить у нелегкій цілодобовій службі.