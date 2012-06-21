Разом з електрокаром Volkswagen ID.3 компанія презентувала новий логотип, який вперше з'явився на висотній будівлі штаб-квартири концерну у Вольфсбурзі. Лігатура W позбулася тривимірності, її відтворили в «плоскому» варіанті. І це тільки початок, за яким прийдуть великі зміни ...
У компанії відзначили, що редизайн був проведений в найкоротші терміни і без залучення сторонніх агентств – брали участь лише штатні структури. За редизайном лого піде ребрендинг – найбільший у світі, у 154 країни! Спочатку зміни відбудуться в Європі, в жовтні – в Китаї, потім в Північній і Південній Америці, а з 2020 року – на інших ринках.
Тут варто підкреслити, що ребрендинг має на увазі не тільки зміну вивіски. Зі вступом в нову еру електричної мобільності в Volkswagen вирішили змінити все докорінно: починаючи від корпоративних тонів до появи звукового логотипу. Звукоряд замінить відомий слоган бренду, так як, на думку компанії, це зробить бренд відмінним і більш впізнаваним.
Цікаво прозвучала заява про те, що Volkswagen не буде робити автомобіль головним персонажем своїх фотографій і основна увага приділить людям, показу реалістичних ситуацій, в яких впізнає себе кожен.
Головна тенденція в рекламі на сьогоднішній день – гендерна. Багато брендів, які сприймаються як чисто чоловічі (наприклад, Harley-Davidson), запрошують до участі в рекламі дівчат. Протягом декількох десятиліть ролики Volkswagen озвучували чоловіки, тепер з покупцем буде говорити «жінка з теплим, приємним і впевненим голосом». Майже на всіх ринках.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»