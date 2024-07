22 липня, з нагоди участі України у Олімпійських іграх 2024 р. у м. Париж за підтримки Офісу Президента України Національний музей історії України у Другій світовій війні в співпраці з Національним олімпійським комітетом України презентували виставку «Воля до перемоги. Воїни спорту». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Основна ідея нашої комунікаційної кампанії, основна ідея, яку ми закладали й в цю виставку, і в іншу комунікацію навколо Олімпіади – це перемога українців вже в тому, що наші спортсмени будуть на Олімпіаді. Тобто, якщо наш ворог закладає цілі знищити нашу країну, зробити так, щоб українців не було ніде, ні в Києві, ні в Херсоні, ні в Парижі на Олімпійських іграх. Тому ми маємо в цьому році на Олімпійських іграх в Парижі першу перемогу. Там будуть українці. Їх буде багато і там майже не буде нашого ворога. Але сама присутність українців, українських спортсменів, це вже подвиг. І ми дуже хочемо, щоб вся країна знала, що фронтлайн нашої війни проходить не тільки в Херсонській або Донецькій областях. Цей фронтлайн найближчими тижнями буде проходити в Парижі», – сказала заступник Керівника Офісу Президента Олена Ковальська.

Попри все Україна відправляє делегацію своїх спортсменів на Олімпіаду: 140 учасників змагатимуться у 23 видах спорту. Участь України в Іграх цьогоріч — це потужний меседж світовій спільноті, що наш народ бореться і здатен перемагати.

«Перед українськими спортсменами сьогодні стоїть високе завдання достойно представити Україну. І, так само як воїни на фронті, вони знають, що у них за спиною буде український народ, і кожен буде вболівати за них, за їхню перемогу. Нехай їхня перемога буде без жертв і втрат. А відданість, з якою вони будуть виходити на арену, я переконаний, буде не меншою, ніж та, з якою наші воїни на лінії фронту борються за нашу незалежність і за нашу землю», – зазначив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

На виставці представлені артефакти, які висвітлюють історію олімпійського руху в Україні від часів відродження Олімпійських ігор наприкінці ХІХ ст. та одного з його ініціаторів Олексія Бутовського до сьогодення.

«Девізом нашої команди є слова: «Шлях до волі». Воля – це одна з фундаментальних базових цінностей, які характеризують нашу українську ідентичність. Попри безпрецедентну агресію росії, знищення об’єктів спортивної інфраструктури, на жаль, загиблих спортсменів, тих, хто пішов нас захищати від російської навали, українські спортсмени продемонстрували свою непохитність, гідність і волю до перемоги. Готуючись у надскладних умовах, вони вибороли ліцензії та будуть гідно представляти нашу країну на Олімпійських іграх», – сказав Перший заступник Міністра молоді та спорту України Юрій Музика.

Окремий розділ виставки, де представлені світлини Миколи Синельникова, свідчить про непереможний дух українських воїнів спорту: українські спортсмени тренуються на майданчиках, зруйнованих російськими ударами.

«На початку війни Президент Володимир Олександрович Зеленський надав мені доручення зберегти український спорт, зберегти Олімпійську збірну. Ми її зберегли і зараз, як сказали мої колеги, наша збірна буде брати участь в Олімпійських іграх. Були складні часи, була складна підготовка», – підкреслив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Війна забирає в України й найцінніше — життя українців. Від початку широкомасштабного російського вторгнення загинуло майже 500 українських спортсменів і тренерів. Мартиролог загиблих невпинно зростає.

«Нам надзвичайно приємно, що ми стали частиною великого національного проєкту The Will to Win, присвяченого темі участі України у Олімпійських іграх, які розпочнуться за кілька днів і в яких братимуть участь 140 спортсменів у 23 видах спорту. І наш сьогоднішній захід – це підтримка патріотичного духу спортсменів. Ми всі з вами розуміємо, що сьогодні спорт – це не тільки спорт. І, безумовно, це наша повага і вдячність спортсменам, які стали на захист України, і шана тим спортсменам, які поклали своє життя на вівтар боротьби за незалежність України», – зазначив генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

Основу експозиції складають промовисті докази, що свідчать про те, як росія нищить спортивну інфраструктуру. Пошкоджені, розбиті, оплавлені внаслідок бойових дій та терористичних атак російської армії фрагменти нагородних кубків, спортивний інвентар, стадіонні крісла та багато іншого — артефакти, що були зібрані на зруйнованих спортивних локаціях.