Вчені з Лабораторії комп'ютерної науки і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту (CSAIL) представили м'яку роботизовану рибу, яку назвали SoFi.
Про це повідомляє "Новое время".
Робота вже випробували в Тихому океані в районі Фіджі на глибині понад 15 метрів.
«Наскільки нам відомо, це перша роботизована риба, яка може плавати в трьох вимірах протягом тривалого періоду часу», – повідомив один із батьків риби, Роберт Кацшманн.
«Морський шпигун» оснащений камерою, яка, звичайно ж, використовує об'єктив «риб'яче око» для зйомки великомасштабних відеороликів і фотографій будь-яких підводних середовищ, в які SoFi може проплисти. Роботом можна керувати за допомогою водонепроникного пульта дистанційного керування, який використовує ультразвукові сигнали і грунтується на контролері відеоігор.
На відміну від інших глибоководних роботів, SoFi не обладнано важкими, дуже помітними пропелерами, завдяки чому його хід майже непомітний. Ця особливість дозволяє SoFi максимально наблизитися до риб.
«Робот, подібний цьому, може допомогти досліджувати риф краще, ніж нинішні роботи, оскільки він може стати більш безпечним для рифа і тому що він може бути краще прийнятий морськими мешканцями», – пояснила Сесілія Ласки, професор в Сан-Анській школі підвищення кваліфікації в Пізі, Італія.
Науковці називають SoFi "новим типом інструменту для дослідження океану". На думку авторів розробки, такий робот може стати "першим кроком до створення підводної лабораторії нового типу".