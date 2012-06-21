Українське господарство «МР Гарлик» вперше в Україні розпочало виробництво чорного ферментованого часнику. Для вирощування культури компанія використовує винятково вітчизняну сировину. Потужність виробництва становить понад
Чорний часник виготовляється відповідно до класичної азіатської технології — методом природної ферментації в умовах високих температур і певної вологості, без додавання будь-яких барвників і хімічних речовин. За рахунок цукру і амінокислот, що виділяються за цей період, часник набуває чорного кольору.
«Нині «МР Гарлик» постачає чорний часник ресторанам і під замовлення. У майбутньому планує вийти на торговельні мережі, а також експортувати свою продукцію», — повідомили в компанії.
Чорний ферментований часник має пряно-солодкий аромат. Він гіпоалергенний, позитивно впливає на травну, кровоносну, серцево-судинну систему і на весь організм в цілому. Після ферментації у часнику значно зростає вміст антиоксидантів і фруктози.