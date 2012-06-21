Дослідники з університету Монаша, технологічного університету Суінберна і Мельбурнського королівського технологічного університету (RMIT) розповіли про важливе досягнення. Фахівці встановили новий рекорд швидкості інтернету.
За словами вчених, вони досягли швидкості в 44,2 терабіта в секунду. Такої швидкості повинно вистачити, щоб завантажити контент з більш ніж 50 Ultra HD Blu-ray дисків вагою 100 ГБ за одну секунду.
Повідомляється, що рекорд був досягнутий при використанні стандартного оптоволоконного кабелю довжиною більше 75 кілометрів. Тестове з'єднання було встановлено між кампусами RMIT і університету Монаша.
Рекордної швидкості було досягнуто завдяки технології під назвою micro-comb, яка пропонує більш ефективний і компактний спосіб передачі даних. Тепер цю технологію хочуть пристосувати під існуючу інфраструктуру.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»