До 1 жовтня заклади профосвіти можуть проводити додатковий прийом вступників на місця регіонального та державного замовлення. Про це, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, йдеться в листі МОН, надісланому департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрації. «Для забезпечення рівного права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів та виконання закладами професійної (професійно-технічної) освіти регіонального та/або державного замовлення міністерство продовжує прийом громадян на навчання до закладів ПТО на 2018/2019 навчальний рік до 1 жовтня 2018 року», — зазначено в документі. Міністерство нагадує, що відповідно до типових правил прийому до закладів ПТО, зарахування учнів на бюджет здійснюється в межах ліцензованого обсягу. Раніше у МОН розповіли, що понад 60 тисяч вступників уже зараховано до закладів ПТО на бюджет.
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