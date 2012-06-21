Вугільна галузь України має працювати ритмічно й робити важливий внесок у ствердження енергонезалежності країни. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи підсумки урядової наради за участі керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості й Міністерства фінансів, інформує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Глава уряду нагадав, що тиждень тому поставив конкретне завдання: подати план першочергових дій щодо виведення вуглевидобування з кризи.
«Рішення презентовано. Ми побачили цифри ритмічної виплати зарплати шахтарям і необхідні заходи зі збільшення видобутку. Для виконання завдань потрібні інвестиції. До 1 вересня Міненерговугілля й особисто міністр енергетики Ігор Насалик мають сконцентруватися на пошуку фінансових ресурсів для збільшення видобутку та забезпечення ритмічної роботи галузі. Саме так, уся галузь має працювати. Це відповідальність міністерства й міністра. Я готовий допомогти, аби ми крокували в бік енергонезалежності», — підкреслив Володимир Гройсман.
Нині в Україні 102 державні шахти, але більшість — у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Такими, що працюють поза зоною операції, вважають 33 шахти. З них лише чотири підприємства прибуткові. За п’ять місяців цього року обсяг видобутку становив 1 852,9 тисячі тонн. Це на 3,6% менше від запланованого і на 7,6 % менше, ніж у відповідний період 2017 року. Вартість продукції зросла на понад 30,5%, порівняно з минулим роком.
«Міністерству енергетики та вугільної промисловості потрібно ухвалювати чіткі конкретні рішення, які допоможуть вивести галузь із кризи. Я проаналізував ситуацію і скажу, що це можливо. Нам потрібно забути про стук шахтарських касок, коли люди говорять про свою заробітну плату. Маємо чути на видобувних підприємствах шум виробництва», — переконаний глава уряду.
Прем’єр неодноразово наголошував, що галузь потребує вирішення одразу двох важливих питань: виведення на беззбитковість і проведення модернізації виробництва, яка б дала змогу знизити собівартість і підвищити безпечність праці.
Обсяг бюджетної підтримки шахт щороку перевищує мільярд гривень. У середині липня Верховна Рада схвалила зміни до державного бюджету й дозволила додатково спрямувати ще 1,4 мільярда гривень на потреби шахтарів передусім у частині погашення зарплатних боргів.
Тож у питанні виведення галузі з кризи поки що рано ставити крапку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»