В Ужгороді у серпні відбувся фестиваль вуличного фортепіано для дітей. Чимало жителів міста прийшли послухати звучання інструмента під вправними пальцями діток на відкритому просторі. Виконання улюблених композицій тривало цілих три години і настільки припало до смаку, що ідея, вперше висловлена сучасним британським митцем Люком Жерамом у 2008 році, знайшла продовження.
Тепер у вересні аналогічне музичне свято відбуватиметься у межах відзначення Дня Ужгорода. Для виконання можна буде взяти будь-який концертний твір, а майстерність учасників оцінюватиме журі з дипломованих музикантів. Переможців визначатимуть у трьох вікових категоріях від 9 років і в трьох номінаціях: «Твір українського композитора», «Кращий сценічний образ», «Найкраще виконання сучасного твору».
Підтримати міжнародну культурну ініціативу зможе кожен, хто володіє грою на фортепіано і має бажання. На переможців чекатимуть подарунки від Ужгородської міської ради й спонсорів.