Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Учора на Львівщині розпочалися Дні В’єтнаму. Надзвичайний та Повноважний Посол цієї країни в Україні Нгуєн Ань Туан, зокрема, зазначив, що двосторонні відносини між В'єтнамом та Україною швидко розвиваються, у тому числі й в економіці, політиці, обороні, освіті, гуманітарній царинах.
У рамках Днів, як поінформували в прес-службі ОДА, представили туристичний проморолик про Львівщину, а також туристичний потенціал В’єтнаму. Репрезентували й інвестиційні можливості області.
У Львові центром знайомства з В’єтнамом стала площа Ринок. З ранку й до вечора тут тривали найрізноманітніші заходи. Можна було переглянути фотовиставку «Народ В’єтнаму», побувати на показі національних костюмів «ао зай», подивитися концертні номери. У прес-службі міської ради також додали, що діяла й виставка-продаж товарів народного вжитку, продуктів харчування та предметів рукоділля в’єтнамських підприємств. Безперечно, львів’яни та гості міста могли скуштувати страви в’єтнамської національної кухні. Про охочих фотографуватися теж подбали – організували триметрову фотозону у вигляді традиційного в’єтнамського капелюха, поруч з яким можна було зробити світлини.