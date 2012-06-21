У червні у В'єтнамі відкрився незвичайний «Золотий міст», який вже встиг стати зіркою Instagram.
Cau Vang, або «Золотий міст», розташований на висоті 1400 метрів над рівнем моря, і з нього відкривається неймовірна панорама на гори Чионгшон.
Однак міст приваблює туристів з усього світу не тільки панорамою, скільки своїм дизайном. Гігантські бетонні руки тримають пішохідну доріжку довжиною 150 метрів Міст спроектовала компанія Landscape Architecture і, за словами архітектора Ву Єт Ана (Vu Viet Anh), символізує «руки Богів, які витягують із землі золоту стрічку».
«Золотий міст» – частина більш масштабного проекту вартість понад два мільярди доларів США, мета якого – привернути до центрального регіону В'єтнаму більше туристів. Згідно з даними Національної адміністрації з туризму В'єтнаму, у минулому році Ба На Хіллс відвідало понад 2,7 мільйона туристів. Очікується, що завдяки мосту ця цифра зросмтатиме.
Ба На Хіллс – це курорт поблизу міста Дананг, який в 1919 році заснували французькі колоністи. Колись тут було близько 200 елітних вілл, але сьогодні на їх місці залишилося всього кілька занедбаних будинків. Щоб повернути курорту колишню популярність, тут побудували парк атракціонів і село у французькому стилі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»