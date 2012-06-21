Оксамитові вечірні тапочки, які носив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль (1874-1965), пішли з молотка за 39 тисяч фунтів стерлінгів ($ 54,2 тис.). Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку Bellmans.

Тапочки-туфлі зроблені з темно-синього оксамиту, на них золотою ниткою вишиті ініціали WSC. Відзначається, що Черчілль часто носив їх під час свого другого терміну на чолі уряду.

Купив взуття Вінстона Черчилля приватний британський колекціонер, ім'я якого не називається.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заступився за Вінстона Черчилля, пам'ятник якому в Лондоні був осквернений вандалами в ході масових протестів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»