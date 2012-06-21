Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві дівчина, якій подобалося стріляти у тиру з різних видів зброї, посварившись із своїм хлопцем прийшла в тир і кількома пострілами вбила свого інструктора. Наставляла пістолета й на другого, але той зумів вибити зброю з її рук і викликав поліцію.
Коли стали розслідувати справу, з’ясували, що вбивця ймовірно має проблеми із психічним здоров’ям, два роки тому втікала з оздоровчого табору на Херсонщині, крім того, перевіряється інформація, ніби її мати лікується в психіатричній лікарні за межами Полтавщини.
Її хлопець розповів слідчим, що дівчина завжди поводилась агресивно, рвалася в зону ООС, й відкрито говорила, що хоче когось убити. Й таки реалізувала своє злочинне бажання.
Під час слідства убивця зовні виглядала спокійною, в очах у неї слідчі не побачили жодних емоцій. До з’ясування всіх обставин злочину дівчину, за рішенням суду, взяли під варту на 60 діб.