У Харкові відбувся ярмарок вакансій Dream job, у якому взяли участь понад 40 компаній і майже 2 тисячі претендентів на роботу. На заході роботодавці презентували сучасні методи навчання, профорієнтаційні тести й тести на володіння англійською мовою. Щодо самих вакансій, то їх було широко представлено в чотирьох інтерактивних зонах: ІТ і діджитал, державний сектор, виробництво і сфера послуг.
Гостей ярмарку, серед яких було багато студентів, випускників харківських вишів і просто молодих хлопців і дівчат, які шукають роботу, привернула увагу не лише дружня атмосфера, а й можливість поспілкуватися з топ-менеджерами компаній, отримати інформацію про вакансії й залишити резюме.
«Передовсім мене цікавила інформація, що стосувалася сфери послуг, — каже Артем Шевченко. — За спеціальністю я кухар, але міг би працювати і в торгівлі. Тож я залишив своє резюме у двох компаніях, які працюють на продовольчому ринку».
У підсумку проведення ярмарку, крім Артема Шевченка, ще близько 500 здобувачів роботи знайшли для себе варіанти працевлаштування. Як розповіли організатори заходу, ярмарок вакансій Dream job щорічно проводить Молодіжна рада при Харківському міському голові за підтримки департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту і департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міськради. Торік у цьому заході взяли участь понад 60 українських і міжнародних компаній.