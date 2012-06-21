Свято у прифронтовому Кримському було і корисним, і смачним. Зранку в центрі селища армійці розгорнули польову кухню. Усі охочі змогли скуштувати смачну кашу, поспілкуватися із захисниками України, безкоштовно отримати в офіцерів свіжу пресу та проконсультуватися з проблемних питань. А після врочистих заходів військовослужбовці Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва завітали до наймолодших жителів — вихованців загальноосвітньої середньої школи та дитсадка. Діти отримали подарунки: футбольні м’ячі, книжки, іграшки та смаколики.
«Напередодні зустрівся з головою військово-цивільної адміністрації селища Кримське, і було вирішено нагальні питання щодо подальшої співпраці та обговорено план заходів свята у прифронтовому населеному пункті», — повідомив начальник Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва в місті Сєверодонецьк полковник Олег Фурс. Відтепер у селі чекають нових зустрічей із військовими.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»