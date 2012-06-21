Печінка є найважливішим органом, який допомагає людському організму виводити алергени, накопичувати вітаміни і синтезувати холестерин. Однак наш спосіб життя «зношує» печінку, заповнюючи її токсинами.
Одним із способів швидко очистити печінку від токсинів називають народний рецепт відвару з родзинок. Родзинки прискорюють біохімічні процеси і очищають кров, а разом з нею і печінку. Крім того, вони відносяться до живильних сухофруктів з цілим комплексом корисних речовин. В родзинках є вітаміни А, В, С, Е, Н, фолієва кислота, залізо, кальцій і магній і, саме, головне, інулін. Ця речовина виводить токсини з організму, зміцнює імунітет і позитивно впливає на роботу печінки.
Для відвару необхідно 150 грам якісних темних родзинок (краще зморщених і без блиску, так як вони не піддавалися хімічній обробці). Родзинки слід ретельно промити і залити двома склянками кип'яченої води. Відвар слід проварити протягом 20 хвилин і залишити настоюватися на ніч.
Вранці слід процідити відвар і трохи підігріти. Приймати його необхідно натщесерце за півгодини до їжі. Такий настій можна приймати кілька разів протягом тижня. Багато користувачів Мережі відзначають, що навіть через два дні використання, їх самопочуття покращилося.
Ттака детоксикація протипоказана людям з цукровим діабетом, серцевою недостатністю, виразкою шлунка і жовчнокам'яною хворобою.
Якщо ви хочете допомогти печінці очиститися, варто збільшити в своєму раціоні корисні для неї продукти. Серед таких продуктів є яблука, буряк, морква з капустою, шпинат, чорнослив і розторопша.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»