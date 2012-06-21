Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Ох, і нелегка це робота — витягати тварину з болота. Та ще таку досить огрядну, як корова Росина.
А діло було так. Дуже вже захотілося їй напитися. А поблизу — річка. Чому б і не відірватися від стада й не вдовольнити спрагу! Але біля берега Тясмина почала її засмоктувати трясовина. Як тільки не намагалася рогата вибратися з багнюки, але не могла. Так і борсалася в багнюці та мукала, аби хтось допоміг.
Повідомивши Чигиринських рятувальників, пастухи кинулися допомагати тварині. Але тільки за допомогою пожежних рукавів, мотузок та спеціальної техніки, яке привезли з собою рятувальники, а також колінчастого підіймача, якого надав місцевий монастир, Росину вдалося визволити з полону. Звичайно, велику роль відіграли кмітливість та тренованість працівників рятувальної служби.
Операція тривала близько чотирьох годин і успішно завершилася майже опівночі. Нині Росина разом з іншими коровами мирно пасеться на лузі і почувається, як засвідчують ветеринари, добре.