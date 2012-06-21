Отримавши платіжки за комунальні послуги та помітивши у графі пільг «0», багато харків’ян стривожилися. Однак, як пояснила заступниця міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, для занепокоєння немає підстав.
«Наші районні управління праці та соціального захисту населення зробили все необхідне для нарахування та монетизації пільг», — зазначила Світлана Горбунова-Рубан. Вона розповіла, що в Харкові це відбувається двома способами: в безготівковій та грошовій формах. Роз’яснення щодо цього проводили на центральному й місцевому рівнях.
Проте існують проблеми з надсиланням Ощадбанком SMS пільговикові про стан розрахунків за послуги. Це стосується не лише Харкова, а й інших населених пунктів України. Процес монетизації пільг шкандибає не лише через затримку SMS від Ощадбанку, а й через збої в роботі відповідної комп’ютерної програми. У ній, за словами Світлани Горбунової-Рубан, іноді втрачається інформація, передана з місць в електронному вигляді, і її доводиться вводити знову, але вже вручну. Ці недоліки у програмному забезпеченні, наскільки відомо, нині усувають, проте вони завдають багато клопотів працівникам, залученим до реалізації завдання з монетизації пільг, і спричиняють неспокій громадян.