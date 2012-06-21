Розроблення державного бюджету на наступний рік, подальша децентралізація, дерегуляція та забезпечення інноваційного розвитку економіки — ось чим доведеться насамперед займатися народним депутатам під час нової парламентської сесії. Такі основні й невідкладні завдання вбачає для Верховної Ради Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, про що він оголосив з трибуни Форуму «Повна мобілізація: спільний план дій». Захід відбувся в межах публічних дискусій з питань реформ і напрацювання плану дій влади й громадськості на наступний рік.
Вибори, поза всяким сумнівом, матимуть вплив на якість рішень, які пропонуватимуть найближчими місяцями. І ризик популізму задля дестабілізації ситуації в країні є. Саме тому ключове завдання уряду, Верховної Ради й громадськості — в діалозі забезпечити стабільність і подальше економічне зростання.
Головний пункт такого діалогу — подальша децентралізація як основа змін у державі. «Я занепокоєний рішенням про призупинення виборів. Думаю, це тимчасові труднощі. Не сумніваюся в цьому. Але їх треба буде здолати і розблокувати процес виборів до ОТГ», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Володимира Гройсмана.
Особливої уваги потребує розвиток громад, який враховує питання управління в органах місцевого самоврядування, планування територій, питання адмінустрою, забезпечення субвенцій на розвиток ОТГ.
Великою мірою зростання стримують наявні ризики, передусім накопичені за 2005—2013 роки борги. Тому завдання таке: підтримувати граничний дефіцит бюджету в допустимих межах, щоб не нарощувати борги, а навпаки, їх зменшувати, а також утримувати інфляцію.
Володимир Гройсман підтримує ініціативу з розроблення нового закону «Про Кабінет Міністрів України» та розширення повноважень уряду. Нинішні, скажімо, не порівняти з обсягами повноважень глави уряду Канади. Тому й завдання непорівнянні. А насправді багато питань порядку денного реформ можна ухвалювати рішеннями уряду, переконаний Володимир Гройсман.