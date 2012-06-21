Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур'єр»
Під час карантину в Миколаївському зоопарку тварини відпочивають, але трохи нудьгують за відвідувачами.
Про це розповів директор закладу Володимир Топчий в сюжеті телекомпанії «НИС-ТВ».
Він розвіяв фейки, які з’явилися в соціальних мережах про те, що начебто без відвідувачів, які наповнювали бюджет зоопарку, тваринам не вистачатиме кормів. Натомість, за словами директора, з початком карантину для мешканців закладу нічого не змінилося.
«Тварини ситі, доглянуті, корм у нас є, — зазначає Володимир Топчий. — Раціон ми не змінили. Гроші на все необхідне маємо, міський бюджет нам допомагає. До кінця квітня нам вистачить коштів від власної господарської діяльності, які направляються на щоденні роботи в зоопарку, вивезення сміття, придбання пального, медикаментів, будівельних матеріалів, обов’язкові платежі».
У соціальних мережах миколаївці пропонували відновити роботу зоопарку під час карантину, обмежуючи кількість відвідувачів. Натомість така можливість навіть не розглядається. Закриті всі зоопарки в Європі, Америці, Японії. В Європі відкритий лише зоопарк в Швеції. Тож миколаївцям та гостям міста слід дочекатися завершення карантину, коли найкращий в Україні зоопарк відчинить свої двері для відвідувачів.
ДОВІДКА «УК»
Миколаївський зоопарк відкрився у 1901-му році з приватної колекції міського голови Миколи Леонтовича. Сьогодні колекція зоопарку налічує близько 460 видів, 5690 особин, з них 220 видів, занесених до Міжнародної Червоної книги. Це найбільша колекція в Україні. Понад 90 видів тварин серед українських зоопарків представлені лише тут. Зоопарк бере участь в 28 європейських програмах з розведення рідкісних видів тварин.