У виставковому залі Кам’янського державного історико-культурного заповідника нині має неабиякий успіх експозиція вишивки, виконаної чоловічими руками. Спочатку нею зацікавилися представниці прекрасної статі, тепер же віртуозному вмінню і яскравим роботам талановитого майстра з Черкас Сергія Притули дивуються і чоловіки. Автор демонструє високу майстерність, захоплення улюбленою справою.
В експозиції представлено 30 робіт, і кожну виконано професійно, зі знанням справи. Пейзажі, натюрморти, а особливо портрети вражають кольорами і грою світла й тіні, точністю зображення, фактурністю.
Сергій Притула вже 27 років удосконалює майстерність вишивальника. Дрібними стібками, використовуючи сотні кольорів, він гаптує картини, добиваючись у портретах фотографічної точності, а в пейзажах — виразності. У колекції майстра — сотні робіт. Не раз виставляв їх у Черкаському музеї Кобзаря, де успіх мали вишивані портрети багатьох відомих людей. Тут і Бельмондо, й Челентано, і, звичайно, Шевченко.
А прищепила йому любов до вишивання бабуся. Нетрадиційне для чоловіків заняття якось непомітно захопило хлопця. Коли ровесники ганяли м’яча, він сидів над вишивкою. Цікаво було, що ж із того вийде. Він навіть відому пісню переробив на свій лад: «Якби умів я вишивать…» А виходило дедалі краще. Спочатку бабуся допомагала, а потім інтернет став у пригоді. Поступово освоїв техніку, осягнув гармонію кольорів. Це так захоплювало, коли сам, своїми руками можеш вишити те, що намалювала уява чи, можливо, бачив уві сні.
Ось у сонячному промені заграла переливами кольорів звичайна квітка, зробившись казковою. Як передати цей подих природи? Він знає, як. Недарма його роботами захоплюється дедалі більше шанувальників, зокрема й у столиці, де виставляв свої твори.