У запропонованій статті йдеться про суть поняття CRM-систем, їх різновиди та особливість. Визначено, що CRM - це програма автоматизації взаємозв'язків бізнес-людина.
Виділено 4 типи, їх різниця полягає в функціоналі:
♦ Аналітичні націлені на те, щоб аналізувати інформацію і фінансову вигоду угод;
♦ Операційні на допомогу під час роботи з клієнтом;
♦ Колаборативні допомагають в комунікації;
♦ Комбіновані поєднують в собі функції декількох перелічених вище.
Нині ця тема є дуже актуальною, адже зараз бізнес зацікавлений в автоматизації з використанням CRM, а розуміння типів дозволить визначити на що слід звернути увагу, обираючи ту чи іншу систему. Автор приділяє значну увагу визначенню особливостей кожного програмного забезпечення, їх він описав досить детально та зрозуміло.
На що слід звернути увагу, коли прийде час вибирати CRM для свого бізнесу? У першу чергу на ваші потреби, на те які основні проблеми вона повинна вирішити.
Проте більшість компаній-розробників орієнтуються на комбінований тип, додаючи до своїх функцій найбільш вживані на ринку. Для того, щоб не помилитись вибираючи CRM для своєї компанії важливо орієнтуватися на типи, та основні завдання програми, що саме вона має вирішувати.
Джерело: https://crm-onebox.com/ru/vnutrennyaya-kukhnya/2019/08/22/vidi-crm-sistem-kakie-bivayut-i-kak-s-nimi-rabotat/