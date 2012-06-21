Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур'єр»

В Україні розпочала роботу місія Китайської Народної Республіки з оцінки системи державного контролю за виробництвом черешні. Свою роботу китайські інспектори розпочали із зустрічі у Держпродспоживслужбі, яка відбулася під керівництвом заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольги Трофімцевої і голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, повідомляє прес-служба відомства.

Китайські фахівці, зокрема, мають намір зробити аналіз фітосанітарного ризику української черешні, призначеної для експорту до КНР, а також відпрацювати протокол фітосанітарних вимог на експорт цієї продукції на китайський ринок.

Також представники КНР збираються відвідати Запорізьку, Херсонську і Дніпропетровську області, де ознайомляться з особливостями вирощування, зберігання, пакетування черешні та фітосанітарними процедурами, які здійснюються територіальними органами Держпродспоживслужби щодо контролю під час формування експортних партій черешні.

Ольга Тромімцева, вітаючи представників місії в Україні, наголосила на важливості для України поглиблення співробітництва з Китаєм в агропромисловому секторі, зокрема, в сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією. За словами заступника міністра, зараз українські фрукти та ягоди постачаються в понад 30 країн світу, в тому числі в країни ЄС, і попит на них постійно зростає. Це свідчить про визнання української продукції міжнародними партнерами, високі стандарти її виробництва та довіру до системи держконтролю за виробництвом продуктів садівництва в Україні.

«Ми вдячні китайським партнерам за активізацію двостороннього співробітництва. Вважаю цей візит яскравим прикладом ефективної роботи обох країн в напрямку диверсифікації двосторонньої торгівлі в аграрній сфері», – наголосила Ольга Трофімцева.

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа зазначив, що обидві сторони доклали максимум зусиль для того, аби цей візит відбувся. За його словами, українська сторона високо цінує прогрес, якого вдалося досягти Україні та КНР за останні роки, зокрема, завдяки активній позиції Мінагрополітики України, уряду КНР та посольств України та Китаю.

Під час заходу було наголошено, що Україна є членом низки міжнародних організацій у сфері захисту рослин та СОТ, що дозволяє нашій країні успішно здійснювати торгівлю рослинами та рослинною продукцією зі своїми торговими партнерами. Окрім того, за даними ФАО (міжнародна організація з питань продовольства та аграрного виробництва), Україна входить до топ-50 країн світу з виробництва фруктів і посідає 11 місце з виробництва черешні. При цьому за всю історію експорту черешні Україна не отримала жодної нотифікації щодо невідповідності цього товару фітосанітарним вимогам країни-партнера.

Сторони висловили сподівання на плідну роботу місії КНР, що є передумовою для відкриття ринку Китаю для української черешні. Місія Китайської Народної Республіки працюватиме в Україні до 15 червня 2018 року.