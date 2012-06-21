Уряд Японії цьогоріч уже спрямував 800 тисяч гривень на допомогу жителям прифронтової Луганщини. Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Такаші Кураі зазначив, що під час візиту на Луганщину він пересвідчується в ефективності реалізації проєктів, підтримуваних його країною та впроваджуваних Агентством ООН у справах біженців в Україні та ЮНІСЕФ. Дипломат оцінив поточну ситуацію в регіоні для максимального підвищення рівня обізнаності міжнародної спільноти про події на сході України.
Голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай висловив щиру вдячність за таку співпрацю, підкресливши, що «кожен реалізований на Луганщині проєкт дає людям надію на подальший розвиток України».
Серед майбутніх пріоритетів співпраці очільник Луганщини виокремив продовження розвитку інфраструктури, створення робочих місць, відновлення автошляхів, надійного електро- та водопостачання області.
Делегація Посольства Японії в Україні разом із представником УВКБ ООН в Україні та головою офісів ЮНІСЕФ на сході побували у Золотому й Попасній для ознайомлення з реалізованими раніше проєктами й поточною ситуацією поблизу лінії розмежування.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»