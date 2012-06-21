Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкасах, Умані та Золотоноші став доступним сервіс «є-Малятко». Це комплексна послуга для батьків новонароджених, яка передбачає надання 10 послуг за однією заявою. Поки що, в пілотному режимі сервісу, доступні на дві послуги менше.
Аби одержати послуги, передбачені сервісом, батькам новонароджених потрібно звернутися до адміністратора ДРАЦС або ЦНАП у залежності від місця проживання. По завершенні карантину послугу зможуть надавати й медпрацівники пологового будинку.
Як прокоментувала недавно у ЗМІ заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська, з початку нинішнього року послугою «є-Малятко» скористалися майде 6000 батьків. Незабаром надання комплексної послуги стане доступним у всіх ЦНАП України.
Зараз сервіс доступний у 31 місті України. А до кінця року «є-Малятко» стане доступною онлайн на порталі «Дія».