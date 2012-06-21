Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Нагадаємо, 5 липня 254 голосами «за» було прийнято законопроект №7010 про «єдине вікно» на митниці. Як було оголошено, цей законопроект важливий для спрощення процедур транскордонної торгівлі товарами, він забезпечить оптимізацію та спрощення процедур державних видів контролю під час здійснення зовнішньоекономічних операцій та покращить експортний потенціал України.
Так-то воно так, але тепер Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР), Аграрний Союз України й Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад надіслали офіційне звернення на Президента України Петра Порошенка з проханням виключити зі згаданого закону норму щодо спрямування державної підтримки на придбання аграріями вагонів-зерновозів. На переконання сільгоспвиробників, ця поправка вкотре сприятиме перерозподілу бюджетних коштів на користь агрохолдингів.
Асоціації зазначають, що положення щодо надання аграріям за рахунок бюджетних коштів компенсації 30% вартості придбаних вагонів-зерновозів було включено до законопроекту про «єдине вікно»під час підготовки до другого читання. Також ця норма передбачає преференції для вітчизняних виробників цих вагонів у сфері бюджетної підтримки, оподаткування, кредитування тощо.
Цю поправку було внесено з порушенням статті 116 Регламенту Верховної Ради, відповідно до якої пропозиції та поправки можуть вноситись лише до того тексту законопроекту, який був прийнятий парламентом за основу. Натомість ця поправка доповнювала ухвалений законопроект новими положеннями, які вочевидь не належать до предмету правового регулювання митного законодавства та не стосуються прийнятого механізму «єдиного вікна». Більш того, таку ж поправку з аналогічним порушенням статті 116 Регламенту було внесено до законопроектів №6490-д щодо сімейних фермерських господарств та №5448-д про органічне виробництво.
Цією нормою пропонується визначити вагони-зерновози як «техніку і обладнання для агропромислового комплексу», що автоматично робить їх виробництво об’єктом державної підтримки. Враховуючи їх ціну і той факт, що економічний сенс має лише закупівля десятків вагонів, вказаною можливістю зможуть скористатись лише найпотужніші агрохолдинги.
Більш того, враховуючи обмеженість бюджетних асигнувань за програмою часткової компенсації вартості придбаної сільгосптехніки вітчизняного виробництва, вказане неминуче призведе до скорочення бюджетної підтримки середніх та малих аграріїв. Це у свою чергу порушує ключові принципи здійснення держпідтримки.
«Просимо вас врахувати інтереси середніх і малих аграріїв та не допустити перерозподілу коштів державної підтримки на користь найбільших та високоприбуткових комерційних компаній (аграрних олігархів), а також припинити порушення Верховною Радою свого Регламенту», – йдеться в тексті звернення, направленого на ім’я Президента.