Від початку обмежувальних заходів у столиці працює Єдиний координаційний центр (ЄКЦ) із надання допомоги уразливим верствам населення. Він об’єднав зусилля благодійників, волонтерів і представників соціально відповідального бізнесу.
Про це під час брифінгу 21 травня нагадав Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також поінформував, що за час роботи ЄКЦ зібрав і передав майже 55 тисяч наборів першої необхідності жителям столиці – літнім, багатодітним, тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.
Також приватні компанії зібрали понад 250 тонн продуктів харчування, які передали нужденним.
А ще ЄКЦ забезпечив безкоштовним автомобільним перевезенням понад 150 пацієнтів, які потребують проведення постійної процедури з гемодіалізу.
Також волонтери центру зібрали 2 мільйона гривень, за які було закуплено продукти, товари першої необхідності й засоби особистого захисту для київських медиків.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»