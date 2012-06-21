«Крим — це Україна». Це знайоме кожному українцеві гасло прозвучало з вуст Високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріки Могеріні під час чергового засідання Ради ЄС у Брюсселі. «Цим неформальним початком Ради ми демонструємо європейську єдність і те, що питання Криму стоїть у пріоритетах нашого порядку денного», — сказала головний дипломат ЄС.
Вона також нагадала, що ЄС не визнав і не визнає російської окупації Криму, а вважає її грубим порушенням міжнародного права. «Ми повністю солідарні з Україною, підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність», — заявила Федеріка Могеріні. Протягом останніх п’яти років у Криму тривають систематичні порушення фундаментальних свобод і прав кримських татар. У зв’язку з цим вона згадала ім’я режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській в’язниці. «Багато інших було засуджено Росією всупереч нормам міжнародного права. Ми закликаємо, щоб усі порушення прав людини було розслідувано, а представники міжнародних організацій із захисту прав людини отримали вільний доступ до півострова», — наполягає вона.
Крім того, очільниця європейської дипломатії зазначила, що мілітаризація Криму й Севастополя за цей період негативно вплинула на безпекову ситуацію в регіоні Чорного моря, а зростання напруження в Керченській протоці торік у листопаді стало ще одним наслідком незаконної анексії Криму. «ЄС очікує, що Росія беззастережно й невідкладно звільнить захоплених членів українських суден», — наголосила вона й нагадала, що минулої п’ятниці ЄС запровадив персональні санкції проти восьми росіян, причетних до агресії поблизу Керченської протоки проти українських суден.
Те, що на початку засідання Ради ЄС Федеріка Могеріні зачитала заяву щодо Криму — безпрецедентний випадок, адже Україна не член ЄС, а питання щодо політичного становища третіх країн зазвичай ніколи безпосередньо під час подібних заходів не обговорюється. Проте схоже, що таким символічним публічним жестом Брюссель намагається компенсувати відсутність своїх конкретних дій у відповідь на агресію Росії в Чорноморсько-Азовському регіоні. Адже, за оцінками експертів, персональні санкції щодо вісьмох осіб — доволі слабка реакція за напад і стрілянину по українських суднах з російських прикордонних кораблів і за незаконний арешт наших моряків.
До слова, цими днями в Європарламенті відбулася демонстрація документального фільму «Заручники Путіна: українські політичні в’язні». До Брюсселя фільм привезли продюсер та керуючий редактор «Євромайдан прес» Олександра Шандра, громадський активіст, правозахисниця Марія Томак, батько викраденого російськими спецслужбами на території Білорусі українця Павла Гриба Ігор та батько одного із 24-х українських моряків, заарештованих окупаційною російською владою, Василя Сороки — Віктор.