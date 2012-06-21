Комітет постійних представників ЄС (Coreper), до складу якого входять посли країн-членів Євросоюзу, схвалив рішення подовжити на пів року індивідуальні санкції проти Росії. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України при ЄС Микола Точицький. «На першому засіданні після літньої перерви Coreper погодив подовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС», — написав дипломат. Він висловив сподівання, що нове керівництво Євросоюзу, яке почне офіційно виконувати свої обов’язки у листопаді, подовжить санкційну політику щодо Росії.
Зокрема посли ЄС ухвалили рішення подовжити обмежувальні заходи стосовно замороження активів і заборону отримання віз для 170 російських чиновників та сепаратистів й 44 суб’єктів господарювання, повідомляє УНІАН. Офіційно рішення буде оформлено наступного тижня.
Уперше санкції щодо кола російських громадян запровадили в 2014 році після окупації Криму Росією. Вони включають заборону на в’їзд і заморожування активів підсанкційних осіб у європейських банках. У березні цього року у перелік, до якого було включено 153 росіянина та 40 російських компаній, додали імена ще восьми людей. Ними стали співробітники ФСБ РФ, безпосередньо причетні до нападу на українські кораблі поблизу Керченської протоки, який стався торік у листопаді.