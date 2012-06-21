Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
В Об’єднаній єврейській общині України відреагували на заяву міського голови Умані про можливу відміну цьогорічного паломництва у зв’язку з пандемією коронавірусу. Олександр Цебрій зокрема зауважив, що не впевнений у тому, що хасиди будуть здорові й додержуватимуть усіх заходів безпеки. У Фонді імені Рабі Нахмана заявили, що міський голова розпалює міжнаціональний конфлікт напередодні виборів.
В опублікованому тексті заяви община висловлює надію на поліпшення епідеміологічної ситуації в країні та на те, що традиційне щорічне паломництво брацлавських хасидів в Умань буде дозволено при гарантії від організаторів паломництва про застосування всіх необхідних заходів щодо додержання вимог відповідних постанов Кабінету Міністрів України. Об’єднана єврейська община України закликала сторони не поспішати з висновками й звинуваченнями, стежити за загальною епідеміологічною ситуацією, від якої й залежить приїзд паломників.