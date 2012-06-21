Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Карантин – не перешкода для продовження співпраці України з ЄС, зокрема у межах Східного партнерства. І хоча жорсткі заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням пандемії Covid-19, унеможливили особисті зустрічі та масштабні саміти, але представники при ЄС п’яти країн-учасниць «Східного партнерства» – України, Азербайджану, Вірменії, Грузії та Молдови – все-таки зустрілися в режимі відеоконференції.
«Ми обмінялися думками щодо спільної комунікації «Політика Східного партнерства після 2020 року» і відзначили її комплексну секторальну складову, яка враховує багато ініціатив, що просувались країнами-партнерами», – написав у на своїй сторінці у Facebook представник України при ЄС Микола Точицький.
За його словами, питання безпеки, зокрема кібербезпеки, продовжують залишатися актуальними на порядку денному діалогу країн Східного партнерства з ЄС. Учасники відеоконференції підтвердили відданість європейському вибору. Вони також наголосили, що незмінна підтримка ЄС суверенітету й територіальної цілісності його східних партнерів має залишатися постійним елементом усіх офіційних документів ініціативи.
Безумовно, дипломати не обійшли увагою тему головного виклику, який постав сьогодні зокрема перед європейськими країнами, – боротьбу з коронавірусом.
«У часи, коли майже кожна держава стикнулася із загрозою цієї хвороби, будь-яка підтримка важлива», – наголосив Микола Точицький. І Україна цінує зусилля Єврокомісії, спрямовані на допомогу громадянам, а також представникам бізнесу у країнах-учасницях Східного партнерства, які потерпають від наслідків небезпечної хвороби.