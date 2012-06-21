Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Кілька днів тому український інформаційний простір сколихнула новина про загибель 38 цуценят, яких перевозили рейсом Міжнародних українських авіаліній «Київ — Торонто». Загалом на борту перебувало 500 цуценят, проте через жахливі умови, в яких їх перевозили, до Канади живими долетіли не всі. За інформацією канадських ЗМІ, у тварин не було змоги вільно рухатися, їх було розміщено по двоє в одну клітку. Крім того, клітки стояли у нижньому відсіку літака, де погано циркулює повітря. За фактом загибелі цуценят українська поліція відкрила кримінальне провадження.
Тим часом у ЄС проблему транспортування тварин розглядають на законодавчому рівні. Минулої п’ятниці Європарламент проголосував за створення спеціального комітету, який займатиметься розслідуваннями фактів серйозних і систематичних порушень регламенту щодо транспортування тварин у межах та поза межами ЄС. Починаючи з 2007 року Єврокомісія отримала близько 200 звітів про такі порушення. Серед найпоширеніших — елика скупченість тварин під час перевезень, відсутність зупинок для відпочинку та їжі, транспортування у спеку.
За словами Єврокомісарки з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелли Кіріакідес, наразі Єврокомісія оцінює стратегію добробуту тварин, зокрема правила транспортування. Цю оцінку буде завершено в 2021 році, й вона може призвести до перегляду цього регламенту. За даними європейських зооактивістів, щороку у ЄС перевозять мільйони сільськогосподарських тварин, це жахливі й виснажливі подорожі, у бруді, тісноті, де тварини часто топчуть одна одну.