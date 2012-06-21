За кілька тижнів Європарламент проголосує за резолюцію «Іноземне втручання у вибори й дезінформаційне втручання в національні та європейські демократичні процеси». А Європейська комісія готує доповідь, у якій запропонує заходи з посилення опору ЄС дезінформації, що надходить ззовні. Так ЄС вирішив перейти до практичних кроків із захисту проти фейкових новин та пропаганди. Цього тижня у Європарламенті дебатували з цього питання.
Єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг заявив, що доповідь, яку готує Єврокомісія, «не матиме нічого спільного з цензурою, переслідуванням діячів політичної опозиції. Йдеться лише про те, щоб усі політичні дебати та кампанії відбувалися в умовах транспарентності». На його думку, обсяг дезінформації із прокремлівських джерел у ЄС зріс удвічі порівняно з 2018 роком. Для захисту від цього потоку брехливих новин Єврокомісія ініціюватиме законодавчі акти про політичну рекламу й чіткі правила фінансування політичних партій, які посилюватимуть координацію країн-членів ЄС у реагуванні на дезінформацію та кібератаки.
Чимало промовців констатували, що головне джерело втручання в європейський демократичний процес — це Росія, а також Китай та Іран. «Російські спроби втрутитися в наші вибори задокументовано, і ми бачимо: режим у Кремлі та інші недемократичні режими не роблять таємниці з того, що вони зневажають базові європейські цінності й представницьку демократію», — наголосив естонський євродепутат Свен Міксер. Російська влада хоче «підірвати довіру європейських громадян до демократично обраних інституцій і дискредитувати концепцію ліберальної демократії». Свен Міксер назвав ці наміри «екзистенційною загрозою» для ЄС. Вороже втручання у демократичні процеси — явище, яке спостерігається не лише в Європі, зазначив шведський депутат Томас Тобе. Він наголосив, що Росія «веде інформаційну війну проти Європи, а російські державні ЗМІ та фабрики тролів роблять спроби підірвати європейську демократію». Томас Тобе закликав євродепутатів об’єднатися довкола тексту резолюції про протидію дезінформації. Натомість представники крайніх правих партій закликали не шукати ворога в особі Росії, бо, мовляв, причина успіху популістів на останніх виборах до Європарламенту пояснюється не російським фінансовими вливаннями, а банальною зміною електоральних настроїв європейців.