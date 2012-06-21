Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Греція – одна з найпривабливіших країн для туристів, зокрема й українців. Туризм для Греції важливіший, ніж для більшості країн ЄС. Майже 17% робочих місць у країні припадають безпосередньо на туристичну галузь, зокрема, зайнятість у готельному й ресторанному бізнесі, а якщо брати до уваги опосередкований зв’язок з туризмом, то цей показник сягає близько 30%.
Обмежувальні заходи через епідемію коронавірусу в цій країні були одними з найсуворіших у Європі, можливо, саме тому рівень смертності від COVID-19 був тут одним із найнижчих. Тому грецький уряд уже оголосив, що туристичний сезон у країні розпочнеться 15 червня. Відтоді буде дозволено працювати готелям, а з 1 липня Греція почне поступово приймати міжнародні рейси. Відповідно до урядової програми відновлення туризму й рекомендацій Єврокомісії, перші літаки з-за кордону приземлятимуться в аеропорту Афін. Починаючи з 1 липня, відкриються всі інші аеропорти Греції, пише видання Le Soir.
Для підтримки місцевого туристичного бізнесу уряд вирішив зменшити ПДВ на транспорт, запровадив пакети туристичних послуг і безалкогольні напої протягом літнього сезону. Відпочивальникам радять скористатися спеціальним додатком «VisitGreece», де вони знайдуть усю необхідну інформацію про протоколи в галузі охорони здоров’я та про те, що робити в разі надзвичайних ситуацій. Міністерство туризму збирається облаштувати у кожному туристичному регіоні спеціальний готель, який функціонуватиме як карантинний, де зможуть розміститися туристи, у яких виявлять коронавірус. Окрім цього, кожен готель зобов’язаний мати серед свого персоналу лікаря, який вирішуватиме, чи має турист проходити тест на коронавірус. Результати тесту будуть відомі не пізніше, ніж через шість годин, і якщо він виявиться позитивним, хворого переведуть до «карантинного готелю».
Персонал готелів пройде спеціальне навчання щодо правил гігієни. Харчування за системою шведського столу не буде. Гостей офіціанти обслуговуватимуть безпосередньо за столиками. У ресторанах суворо дотримуватимуться норми соціального дистанціювання. Лежаки на пляжах готелів вкриватимуть одноразовими покриттями. Грецька влада запевняє, що дотримається всіх необхідних заходів, аби гарантувати гостям приємний і безпечний відпочинок.