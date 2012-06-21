Царини літератури, музики, живопису, фотографії та кіно поєднав мистецький фестиваль «Ї». За сім років він зумів стати культурною подією національного значення. Цьогоріч він проходив у Тернополі три дні. Кількасот його учасників репрезентували Україну, а також Грузію, Польщу та ін.
Організатори форуму подбали про різноманітні заходи та їх подачу. Крім презентацій книжок, поетичних читань, зустрічей, запрошували на мистецькі лекторії, дискусії, виставки, музичні перформанси тощо.
У межах «Ї» представили дві збірки шотландського поета Раяна Ван Вінкла, які переклала українською Наталія Семенів. Автор прочитав кілька оригінальних власних поезій. Зі своїми віршами виступили також поети з Києва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Рівного, Вінниці. Тривав і міжнародний поетичний марафон, де з власними творами українського читача знайомили, серед інших, і Пйотр Черські (Польща) та Паата Шамуґія (Грузія). З когорти відомих українських письменників, які приїхали на фестиваль, варто назвати Юрія Андруховича, Юрія Винничука, Олександра Ірванця, Андрія Любку.
«Ї» дбає про молоді таланти. Щороку найкращі з них виступають на літературній та музичній сценах. Задля цього організатори фестивалю оголошують конкурсний відбір. Нинішнього травня обрали з різних міст країни 20 молодих авторів та один музичний гурт.
Під час кіно-театрального показу представили, зокрема, стрічку Марисі Нікітюк «Коли падають дерева» та художній короткометражний фільм «Пакєт» тернопільського режисера Макса Мельника.